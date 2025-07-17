Erzurumspor FK hazırlık maçında Alanyaspor’a mağlup oldu

Erzurumspor FK - Alanyaspor: 0-2

Turgay İPEK - Oktay POLAT / ERZURUM (DHA)- TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) 1'inci Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Süper Lig temsilcisi Alanyaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin 8 numaralı sahasında oynanan mücadeleyi Abdülselam Koçak yönetti. Koçak’ın yardımcılıklarını ise Melek Yıldırım ve Furkan Ali Karahancı üstlendi. Akdeniz ekibi, mücadeleyi 25'inci dakikada Sporar ve 44'üncü dakikada İsmail Zehir’in golleriyle 2-0 kazandı.

BAŞKANLAR TAKİP ETTİ

Erzurumspor FK ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmayı Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu birlikte takip etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Maçtan görüntüler

-Taraftarlar

-Maçı izleyen başkanlar

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