Erzurumspor FK hazırlık maçında Alanyaspor’a mağlup oldu
Erzurumspor FK - Alanyaspor: 0-2
Turgay İPEK - Oktay POLAT / ERZURUM (DHA)- TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) 1'inci Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Süper Lig temsilcisi Alanyaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin 8 numaralı sahasında oynanan mücadeleyi Abdülselam Koçak yönetti. Koçak’ın yardımcılıklarını ise Melek Yıldırım ve Furkan Ali Karahancı üstlendi. Akdeniz ekibi, mücadeleyi 25'inci dakikada Sporar ve 44'üncü dakikada İsmail Zehir’in golleriyle 2-0 kazandı.
BAŞKANLAR TAKİP ETTİ
Erzurumspor FK ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmayı Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu birlikte takip etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Maçtan görüntüler
-Taraftarlar
-Maçı izleyen başkanlar
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