Erzurumspor FK - Sivasspor: 2-0
STAT: Kazım Karabekir
HAKEMLER: Fatih Tokail, Kemal Elmas, Faruk Yağlı
ERZURUMSPOR FK: Orbanic- Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Baiye, Grociata (Dk.89 Amar Gerkxhaliu), Benhur Keser (Dk.69 Bozic), Sefa (Dk.77 Eren Kabak), Giorbalidze, Mustafa Fettahoğlu (Dk.89 Furkan Özhan), Eren Tozlu
SİVASSPOR: Ali Şaşal- Murat Paluli, Okan Erdoğan, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Moutoussamy (Dk.71 Özkan), Charisis, Ahmet Çakmak (Dk.71 Badji), Kamil Fidan (Dk.71 Prichard), Mbunga Kimpioka, Simic (Dk.84 Atakan Kesgin)
GOLLER: Dk. 55 ve 67 Benhur Keser (Erzurumspor FK)
SARI KART: Murat Paluli (Sivasspor)
1’inci Lig ilk haftada Erzurumspor, sahasında Sivasspor’u konuk etti. Kazım Karabekir Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.
Erzuurumspor, sahaya geçen hafta vefat eden Dadaşlar grubu tribün lideri Zafer Lömenler'i andı. Mavi-beyazlılar sahaya ‘Seni unutmayacağız Zafer Lömenler’ pankartıyla çıktı.
22’nci dakikada sol kanattan ceza alanına giren Mustafa Fettahoğlu’nun şutunda top auta çıktı.
24’üncü dakikada gelişen Erzurumspor atağında Sefa’nın pasıyla ceza alanı sol köşesinde topla buluşan Mustafa Fettahoğlu’nun şutunda top kalecide kaldı.
33’üncü dakikada Ahmet Çakmak’ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Yakup topu kafayla uzaklaştırdı.
44’üncü dakikada Eren Tozlu, sağ kanattan taşıdığı topu Sefa’ya aktardı. Sefa’nın sert şutunun ardından topla buluşan Benhur Keser, defansın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Fatih Tokail, önce penaltı noktasını gösterdi. Yan hakemin bayrağını kaldırması sebebiyle Tokail, pozisyonun ofsayt olduğuna karar verdi.
Kalan dakikalarda gol olmayınca ilk yarı 0-0 sona erdi.
55’inci dakikada Benhur Keser’in ceza alanı önünden çıkardığı sert şutta top kale direğinin yanından ağlarla buluştu: 1-0.
67’nci dakikada Mustafa Yumlu’nun uzun pasıyla buluşan Benhur Keser, defansı geçtikten sonra sert vurdu ve top ikinci kez ağlarla buluştu: 2-0.
82’nci dakikada Mbunga Kimpioka’nın kaleye giden sert şutunda kaleci Orbanic, topu yumruklayarak uzaklaştırdı.
Hakemin 4 dakika uzattığı maçın kalan bölümlerinde gol olmayınca maç Erzurumspor’un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
