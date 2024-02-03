Erzurumspor FK, yarın Şanlıurfaspor'u konuk edecek

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, ligin 21. haftasında yarın ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u konuk edecek.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Fatih Tokail görev yapacak.

Ligin 19. haftasında kendi evinde Bodrum FK'yi 1-0, 20. haftada ise deplasmanda Manisa FK'yi 2-0 mağlup eden mavi-beyazlı takım 23 puanla 12. sırada yer alıyor.

Erzurum temsilcisi, galibiyeti serisini üçe çıkararak düşme potasından uzaklaşıp üst sıralara tırmanmak istiyor.