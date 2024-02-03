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Erzurumspor FK, yarın Şanlıurfaspor'u konuk edecek

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, ligin 21. haftasında yarın ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u konuk edecek.

Ajans Haberleri
  • 03.02.2024 15:08
  • Giriş: 03.02.2024 15:08
  • Güncelleme: 03.02.2024 15:09
Kaynak: AA
Erzurumspor FK, yarın Şanlıurfaspor'u konuk edecek

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Fatih Tokail görev yapacak.

Ligin 19. haftasında kendi evinde Bodrum FK'yi 1-0, 20. haftada ise deplasmanda Manisa FK'yi 2-0 mağlup eden mavi-beyazlı takım 23 puanla 12. sırada yer alıyor.

Erzurum temsilcisi, galibiyeti serisini üçe çıkararak düşme potasından uzaklaşıp üst sıralara tırmanmak istiyor.

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