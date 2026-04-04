Erzurumspor – Iğdırspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Trendyol 1. Lig’de heyecan hız kesmeden devam ederken, zirve yarışını yakından ilgilendiren Erzurumspor – Iğdırspor karşılaşması futbolseverlerin gündemine oturdu. Liderlik koltuğunda bulunan Erzurumspor, sahasında Iğdırspor’u ağırlarken, maçın yayın bilgileri ve saati merak konusu oldu. Peki Erzurumspor – Iğdırspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

ERZURUMSPOR – IĞDIRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig kapsamında oynanacak olan Erzurumspor – Iğdırspor karşılaşması 04 Nisan 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Maç Bilgileri

Tarih: 04 Nisan 2026

Saat: 16:00

Organizasyon: Trendyol 1. Lig

Karşılaşma, ligdeki sıralamayı doğrudan etkileyebilecek önemli mücadelelerden biri olarak öne çıkıyor.

ERZURUMSPOR – IĞDIRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverler karşılaşmayı canlı olarak televizyon ve dijital platformlar üzerinden takip edebilecek.

Yayıncı Kanal Yayın Türü TRT Spor Canlı Yayın Bein Sports Max 1 Canlı Yayın

Maçın yayın durumu ve erişim detayları platformlara göre değişiklik gösterebilir.

TAKIMLARIN PUAN DURUMU

Karşılaşma öncesinde iki takımın ligdeki konumu dikkat çekiyor.

Erzurumspor: 69 puanla 1. sırada

69 puanla 1. sırada Iğdırspor: 45 puanla 10. sırada

Lider Erzurumspor, bu maçtan galibiyetle ayrılarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmak isterken, Iğdırspor ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak.

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Bu mücadele, farklı hedeflere sahip iki takımın karşı karşıya gelmesi açısından büyük önem taşıyor.

Erzurumspor liderliğini korumak istiyor

Iğdırspor üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor

Maçın sonucu lig dengelerini etkileyebilir

Bu nedenle karşılaşma, haftanın en dikkat çeken mücadelelerinden biri olarak gösteriliyor.

MAÇI CANLI İZLEME SEÇENEKLERİ

Maçı canlı izlemek isteyenler için yayıncı kanallar büyük önem taşıyor. TRT Spor ve Bein Sports Max 1 üzerinden yayınlanacak mücadele, futbolseverlere farklı platform seçenekleri sunuyor.

