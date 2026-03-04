Giriş / Abone Ol
Erzurumspor - Keçiörengücü maçı için geri sayım başladı. Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek iki ekip, sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki Erzurumspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte ZTK Erzurumspor - Keçiörengücü maçı yayın bilgisi ve tüm detaylar…

BirBilgi
  • 04.03.2026 14:20
  • Giriş: 04.03.2026 14:20
  • Güncelleme: 04.03.2026 14:21
Erzurumspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? ZTK Erzurumspor - Keçiörengücü maçı yayın bilgisi

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan giderek artıyor. Grup aşamasında kritik haftalara girilirken futbolseverlerin gözü Erzurumspor - Keçiörengücü maçına çevrildi. Her iki takım da gruptan çıkma iddiasını sürdürmek isterken, bu karşılaşma adeta kader niteliği taşıyor. Peki Erzurumspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte ZTK Erzurumspor - Keçiörengücü maçı yayın bilgisi ve detaylar…

ZTK ERZURUMSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) C Grubu 4. hafta mücadelesinde Erzurumspor FK, sahasında Ankara Keçiörengücü’nü konuk ediyor. Kritik karşılaşma 4 Mart Çarşamba günü oynanacak.

Grup aşamasında 4. hafta karşılaşmaları büyük önem taşırken, bu mücadele iki takım açısından da belirleyici olacak.

ERZURUMSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer detay ise maçın başlama saati. Erzurumspor - Keçiörengücü maçı saat 14:30’da başlayacak.

Karşılaşma, hafta içi gündüz saatinde oynanacağı için özellikle ZTK takipçileri tarafından yakından izlenecek.

ERZURUMSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

ZTK Erzurumspor - Keçiörengücü maçı, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Maçı televizyon üzerinden canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı A Spor yayın akışı içerisinde takip edebilecek.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Kritik mücadeleye Kazım Karabekir Stadyumu ev sahipliği yapacak. Erzurumspor FK, taraftarı önünde sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak.

MAÇIN ÖNEMİ: GRUP AŞAMASINDA KRİTİK VİRAJ

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta mücadelesi, her iki takım için de büyük önem taşıyor. Erzurumspor FK ve Ankara Keçiörengücü, gruptan çıkma şansını sürdürebilmek adına sahada kazanmak zorunda.

  • Grup aşamasında 4. hafta karşılaşması
  • İki takım için de kritik puan mücadelesi
  • Galibiyet hedefiyle sahaya çıkılacak

Bu nedenle karşılaşmanın tempolu ve mücadele gücü yüksek geçmesi bekleniyor.

ERZURUMSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI YAYIN BİLGİSİ

MaçTarihSaatKanalStat
Erzurumspor FK - Ankara Keçiörengücü4 Mart Çarşamba14:30A SporKazım Karabekir Stadyumu

Erzurumspor - Keçiörengücü maçı ne zaman?

Karşılaşma 4 Mart Çarşamba günü oynanacak.

Erzurumspor - Keçiörengücü maçı saat kaçta?

Maç saat 14:30’da başlayacak.

Erzurumspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Maç hangi statta oynanacak?

Karşılaşma Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanacak.

Maç hangi organizasyon kapsamında oynanıyor?

Karşılaşma Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta mücadelesi kapsamında oynanıyor.



