Erzurumspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? ZTK Erzurumspor - Keçiörengücü maçı yayın bilgisi

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan giderek artıyor. Grup aşamasında kritik haftalara girilirken futbolseverlerin gözü Erzurumspor - Keçiörengücü maçına çevrildi. Her iki takım da gruptan çıkma iddiasını sürdürmek isterken, bu karşılaşma adeta kader niteliği taşıyor. Peki Erzurumspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte ZTK Erzurumspor - Keçiörengücü maçı yayın bilgisi ve detaylar…

ZTK ERZURUMSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) C Grubu 4. hafta mücadelesinde Erzurumspor FK, sahasında Ankara Keçiörengücü’nü konuk ediyor. Kritik karşılaşma 4 Mart Çarşamba günü oynanacak.

Grup aşamasında 4. hafta karşılaşmaları büyük önem taşırken, bu mücadele iki takım açısından da belirleyici olacak.

ERZURUMSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer detay ise maçın başlama saati. Erzurumspor - Keçiörengücü maçı saat 14:30’da başlayacak.

Karşılaşma, hafta içi gündüz saatinde oynanacağı için özellikle ZTK takipçileri tarafından yakından izlenecek.

ERZURUMSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

ZTK Erzurumspor - Keçiörengücü maçı, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Maçı televizyon üzerinden canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı A Spor yayın akışı içerisinde takip edebilecek.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Kritik mücadeleye Kazım Karabekir Stadyumu ev sahipliği yapacak. Erzurumspor FK, taraftarı önünde sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak.

MAÇIN ÖNEMİ: GRUP AŞAMASINDA KRİTİK VİRAJ

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta mücadelesi, her iki takım için de büyük önem taşıyor. Erzurumspor FK ve Ankara Keçiörengücü, gruptan çıkma şansını sürdürebilmek adına sahada kazanmak zorunda.

Grup aşamasında 4. hafta karşılaşması

İki takım için de kritik puan mücadelesi

Galibiyet hedefiyle sahaya çıkılacak

Bu nedenle karşılaşmanın tempolu ve mücadele gücü yüksek geçmesi bekleniyor.

ERZURUMSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI YAYIN BİLGİSİ

Maç Tarih Saat Kanal Stat Erzurumspor FK - Ankara Keçiörengücü 4 Mart Çarşamba 14:30 A Spor Kazım Karabekir Stadyumu

Erzurumspor - Keçiörengücü maçı ne zaman?

Karşılaşma 4 Mart Çarşamba günü oynanacak.

Erzurumspor - Keçiörengücü maçı saat kaçta?

Maç saat 14:30’da başlayacak.

Erzurumspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Maç hangi statta oynanacak?

Karşılaşma Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanacak.

Maç hangi organizasyon kapsamında oynanıyor?

Karşılaşma Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta mücadelesi kapsamında oynanıyor.





