Erzurumspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? ZTK Erzurumspor - Keçiörengücü maçı yayın bilgisi
ZTK ERZURUMSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) C Grubu 4. hafta mücadelesinde Erzurumspor FK, sahasında Ankara Keçiörengücü’nü konuk ediyor. Kritik karşılaşma 4 Mart Çarşamba günü oynanacak.
Grup aşamasında 4. hafta karşılaşmaları büyük önem taşırken, bu mücadele iki takım açısından da belirleyici olacak.
ERZURUMSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA?
Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer detay ise maçın başlama saati. Erzurumspor - Keçiörengücü maçı saat 14:30’da başlayacak.
Karşılaşma, hafta içi gündüz saatinde oynanacağı için özellikle ZTK takipçileri tarafından yakından izlenecek.
ERZURUMSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?
ZTK Erzurumspor - Keçiörengücü maçı, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Maçı televizyon üzerinden canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı A Spor yayın akışı içerisinde takip edebilecek.
MAÇ NEREDE OYNANACAK?
Kritik mücadeleye Kazım Karabekir Stadyumu ev sahipliği yapacak. Erzurumspor FK, taraftarı önünde sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak.
MAÇIN ÖNEMİ: GRUP AŞAMASINDA KRİTİK VİRAJ
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta mücadelesi, her iki takım için de büyük önem taşıyor. Erzurumspor FK ve Ankara Keçiörengücü, gruptan çıkma şansını sürdürebilmek adına sahada kazanmak zorunda.
- Grup aşamasında 4. hafta karşılaşması
- İki takım için de kritik puan mücadelesi
- Galibiyet hedefiyle sahaya çıkılacak
Bu nedenle karşılaşmanın tempolu ve mücadele gücü yüksek geçmesi bekleniyor.
ERZURUMSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI YAYIN BİLGİSİ
|Maç
|Tarih
|Saat
|Kanal
|Stat
|Erzurumspor FK - Ankara Keçiörengücü
|4 Mart Çarşamba
|14:30
|A Spor
|Kazım Karabekir Stadyumu
