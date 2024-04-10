Erzurumspor maçlarını Erzincan’da oynayacak

TFF 1. lig takımlarından Erzurumspor’un 2024-2025 futbol sezonunda maçlarını Erzincan’da oynayacağı öğrenildi. Erzurum Kazım Karabekir Stadındaki çatlaklar nedeniyle stadın yıkılarak yeniden yapılacağı, bu nedenle Erzurumspor maçlarının Erzincan’da oynanacağı belirtildi.

1968 yılında açılan ve 2010 yılında yenilenen eski ismi Cemal Gürsel olan Kazım Karabekir Stadı 22 bin kişi kapasiteliydi.



2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları’nın açılış ve kapanış seremonilerinin yapıldığı stadyum yenilenerek modern bir görünüme kavuşmuştu. Yapılan tadilat ve yenileme çalışmalarının ardından FİFA kriterlerine uygun hale getirilen stadyum, depremde ağır hasar almış ve çatlaklar oluşmuştu.

Erzurumspor FK’nın iç saha maçlarını oynadığı stat yıkılarak yenisi yaptırılacak. Bu nedenle Erzurumsporun en az iki sezon maçlarını Erzincan’da oynayacağı öğrenildi.