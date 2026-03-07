Erzurumspor, Manisa'ya gol yağdırdı: 8-1

1. Lig’in 29. haftasında Erzurumspor, sahasında Manisa FK ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleyi 8-1 kazanarak haftanın en farklı skorlarından birine imza attı.

Erzurumspor’un gollerini 4, 8 ve 20. dakikalarda Eren Tozlu, 28. dakikada Rodriguez, 45+1’de Sefa Akgün, 75. dakikada Sylla, 83. dakikada Fernando Andrade ve 89. dakikada Adem Eren Kabak kaydetti.

Manisa FK’nın tek golü ise 73. dakikada Lindseth’ten geldi.

Bu sonuçla Erzurumspor ligde üst üste 12. galibiyetini elde ederek puanını 63’e yükseltti. Manisa FK ise 40 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak. Manisa FK ise sahasında Sarıyer’i konuk edecek.