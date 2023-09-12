Erzurumspor’da Altay mesaisi

1. Lig’inde aldığı 3 beraberlik ve bir mağlubiyetle 12’inci sırada yer alan Erzurumspor ligin 5. haftasında sahasında Altay’la kendi sahasında karşılaşacak.

Ancak TFF maçın oynanacağı stadı açıklamadı.

Milli maçtan dolayı liglere verilen arada Ağrıspor ile hazırlık maçı yapan ve sahadan 1-1 eşitlikle ayrılan mavi-beyazlılar, Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde hazırlıkların kendi tesislerinde sürdürüyor.

Erzurumspor-Altay karşılaşması 16 Eylül 2023 Cumartesi günü saat 16:00 oynanacak.

Ancak Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi sitesinde 1. Lig’inde bu hafta yapılacak olan tüm karşılaşmaların oynanacağı stadlar açıklanırken, Erzurumspor-Altay maçının hangi sahada oynanacağı yazılmadı.

Erzurumspor’un kendi sahasında maçlarını yaptığı Kazım Karabekir Stadı uzun bir süredir tamir ve tadilattan dolayı tartışma konusu edilmiş, ligin üçüncü haftasında Manisaspor maçı ile sadece kale arkalarıyla taraftarlarına kapılarını açmıştı.