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Erzurumspor’da Ankaragücü mesaisi

Ajans Haberleri
  • 15.08.2024 09:43
  • Giriş: 15.08.2024 09:43
  • Güncelleme: 15.08.2024 09:43
Kaynak: İHA
Erzurumspor’da Ankaragücü mesaisi

1. Lig takımlarından Erzurumspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına tesislerinde devam ediyor.

Ligin ilk maçında deplasmanda Bandırmaspor’a 3-2 mağlup olan Erzurumspor’da, Ankaragücü maçı öncesi transfer yasağının kalkması ve tahtanın açılması heyecanı da beraberinde getirdi.

Mavi-beyazlı takımın Başkanı Ahmet Dal bir süre antrenmanı takip ederek Teknik Direktör Hakan Kutlu ile fikir alışverişinde bulundu.

Erzurumspor FK-Ankaragücü MKE karşılaşması Kazım Karabekir Stadyumu’nda 17 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15’te oynanacak.

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