Erzurumspor’da yeni transferler tanıtıldı

Erzurumspor FK’da, yeni transferler Başkan Ahmet Dal tarafından bir kez daha tanıtıldı.

Palandöken Kayak Merkezi’nden düzenlenen imza töreninde; yeni transferlerden kaleci Matija Obric, sol kanat Marko Bozic, Benhur Keser, sağ bek Ali Ülgen, ön libero Mert Önal, Brandon Baiye, Erkan Kabak, stoper Amar Gerxhaliu, merkez orta saha Murat Cem Akpınar ve santrfor Hüsamettin Yener, Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal tarafından kamuoyuna tanıtıldı.

Erzurumspor FK Başkanı Dal, programda yaptığı konuşmada " Bu kardeşlerimizin hepsi geçmişte Erzurumspor’da forma giymiş ve formamızı başarıyla terletmiş bütün arkadaşlarımız gibi bu formayı gururla temsil edecekler ve tribünde taraftarlarımızın, ekran başındaki Erzurumspor taraftarının da beklentisine uygun bir şekilde bu formayı giyecekler ve inşallah çok başarılı bir sezon tamamlayacaklar" dedi.

Sezona Sivasspor maçı ile başlayacaklarını vurgulayan Başkan Dal, "Güzel bir sezon olmasını temenni ediyorum. Taraftarımızın da takımımıza destek vermesini istiyoruz. Zor bir süreç kolay değil. Birbirinden zor takımlar var. Sabırla bizlere destek vermelerini rica ediyorum. Benim bu seneki hedefim Erzurumspor’un başarılı bir şekilde bu sezonu geride bırakarak 20 takım içerisinde en iyisi olması. Ligi en iyi yerde bitirmesi. İkinci olup Süper Lig’e çıkmaksa, ikinci olup Süper Lig’e çıkmak. Üçüncü olup play-off finaline yükselip rakibini bekleyip Süper Lig’e çıkmaksa o."

Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal, ayrıca da geçtiğimiz hafta geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden Dadaşlar Grubu tribün lideri Zafer Lömenler’i de rahmetle andıklarını ifade etti.