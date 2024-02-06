Erzurum’un kuzeyinde kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Erzurum’un kuzey ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunurken vatandaşları çığ ve şiddetli rüzgâr için uyardı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçecek. Yağışların Erzurum’un kuzey kesimleri ile Bayburt ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı; sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan orta, zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısında da bulunarak Erzurum’un kuzeyi (İspir, Pazaryolu, Tortum, Uzundere, Narman, Olur, Şenkaya, Oltu ilçeleri) ile Bayburt ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm) kar yağışı beklendiğini açıkladı.

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği hatırlatıldı. Yetkililer rüzgârın Erzurum’un kuzeyi ile Ardahan ve Bayburt çevrelerinde batılı yönlerden yer yer kısa fırtına şeklinde (40-70) km/sa esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç devrilmesi vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını gerektiğini söylediler.