Erzurum’un sıcak yaz günlerinde yürekleri serinletti

Erzurum’un bir köyünde çocuklar havuz keyfi yaşasın diye kolları sıvayan Berham Karamanlı, onlar için atlama rampası ve bulduğu tahtalardan şezlong yaptı.

Erzurum’un Palandöken ilçesine bağlı Şehitler Köyü’nde bir baba, evinin önüne kendi çocuklarının yüzmesi için minik bir havuz yaptı. Köydeki çocukların heveslenmesi üzerine kolları sıvadı ve kendi imkânlarıyla havuzu büyüttü, çocuklar da kendisine yardım etti. Şimdiler de soğuk havası ile meşhur Erzurum’un yaz sıcağından bunalan Şehitler Köyü çocukları hem serinliyor hem de gönüllerince eğleniyorlar. Çocuklara sadece havuz değil aynı zamanda atlama rampası yapan Berham Karamanlı, onları dinlemesi ve güneşlenmesi için çevrede bulduğu malzemeden iki tanede de şezlong yaptı. Şimdi denize kilometrelerce uzaklıktaki bir köyde çocuklar her gün gönüllerince havuza giriyor ve tatil yapıyorlar. Berham Karamanlı, her gün düzenli olarak havuzu suyu değiştiriyor ve temizliğini yapıyor.



Yetkililerden destek bekliyoruz"

Aynı zamanda kent merkezinde öğretmen olan ve boş vakitlerinde köyüne giden Berham Karamanlı, "Köyde vakit geçirdiğimiz vakitler çocuklarımız içinde zaman geçirsin diye küçük bir havuz yaptım. Köy çocuklarının da heveslendiğini görünce onlara kıyamadım. Bulduğum atık malzeme ve eşyalarla bir havuz yaptım. Sıcak yaz günlerinden benim nezaretimde havuza giriyor ve serinliyorlar. Beraber yaptığımız şezlonglarda da dinlenip kitap okuyorlar. Havuzumuzun bir takım eksikleri var. Yetkililerden bu anlamda destek istiyoruz. Çevre düzenlemesi noktasında yardım bekliyoruz" dedi.

Çocuklarımızın her şeyin en güzelini hak ediyor"

Şehitler Mahallesi Muhtarı Sefa Hidişoğlu, çocukların gönüllerince eğlenmesi ve zaman geçirmesi için yapılan havuzun kendilerini de mutlu ettiğini belirterek, "Onlar gülsün, oynasın. Bu bize yeter. Yöneticilerimizden bu anlamda eksiklerimizin giderilmesi noktasında ilgi bekliyoruz. Bunlar bizim geleceklerimiz ve çocuklarımıza her şeyin en güzelini vermemiz gerek" diye konuştu.