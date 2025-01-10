Eş başkanlar gözaltına alınmıştı: Akdeniz Belediyesi meclis toplantısı caddede yapıldı

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde göreve seçilen DEM Partili Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan ile belediye meclisi üyelerinin sabah saatlerinde evlerine yapılan baskınla polis tarafından gözaltına alınmasına tepki gösteren DEM Partililer sabah saatlerinden itibaren Akdeniz Belediyesi önünde toplanmaya başladı.

Polis, belediye personeli de dahil hiç kimseyi belediye binasına almadı ve binanın etrafını bariyerlerle çevirdi. Belediyenin etrafındaki caddelerde de ayrıca çok sayıda Çevik Kuvvet polisi ve TOMA konuşlandırıldı.

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, Mersin Milletvekili Perihan Koca, DEM Parti Mersin İl Başkanı Bedriye Kuş ile belediye meclisi üyelerinin de aralarında bulunduğu grup belediye bahçesine girmek istediyse de polis ekipleri izin vermedi. Bu sırada polisle gösterici grup arasında arbede yaşandı.

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISI CADDEDE YAPILDI

Bunun üzerine belediye meclisi üyeleri, 10 Ocak 2024 saat 14.00’te yapılacağı daha önceden ilan edilen belediye meclisi toplantısını belediyenin önündeki caddede yaptı.

Toplantıya DEM Partili belediye meclisi üyelerinin yanı sıra CHP’li belediye meclisi üyeleri de katıldı.

Meclis katip üyesi Ruken Savucu, toplantıyı açtıktan sonra, meclis başkanının ve meclis başkanvekillerinin gözaltında olmasından dolayı meclis oturumunu kapatacaklarını ilan etti ve toplantı sona erdi.

DEM Parti Mersin İl Eş Başkanı Bedriye Kuş, meclis üyelerine herhangi bir resmi yazı, tebligat gelmediğini, meclis toplantısını yapmalarının engellendiğini vurguladı.

Caddede yapılan meclis toplantısının ardından göstericiler “Faşizme karşı omuz omuza” şeklinde slogan attı.