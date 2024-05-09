'Eş başkanlık' için ilk kez ceza verildi

DEM Parti'nin eş başkanlık sisteminin belediyelerde uygulanması ile ilgili Diyarbakır’da açılan bir davada ilk kez ceza verildi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) devamı olduğu siyasi partiler tarafından resmi olarak hayata geçirilen eş başkanlık sisteminin belediyelerde uygulanması hakkında Diyarbakır’da açılan bir davada ilk kez ceza verildi.

Diyarbakır merkez Sur ilçesinde 10 yıl önce yapılan yerel seçimlerde DBP’den belediye başkanı seçilen Seyit Narin’e, geçen yıl ekim ayında yargılandığı Diyarbakır 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen 1 yıllık hapis cezası, Diyarbakır İstinaf Mahkemesi tarafından onandı.

İLK KEZ EŞ BAŞKANLIK İÇİN CEZA VERİLDİ

Medyascope'tan Ferit Aslan'ın haberine göre Seyit Narin, eş baskınlık sistemini uyguladığı için “görevi kötüye kullanmaktan” ceza alan ve cezası onanan ilk belediye başkanı oldu. Daha önce benzer iddia ile aralarında eski Dersim Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Ali Bulun’un da bulunduğu çok sayıda kişiye dava açılmış, ancak beraat etmişlerdi.

Eski Sur Belediye Başkanı Seyit Narin yaptığı savunmada, dava dosyasının siyasi saiklerle oluşturulduğunu belirterek, "Seçimlere eş başkanlık vaadiyle girildi. Usulsüz bir durum yok, siyasi partilerde de yapılan yasal düzenlemeyle eş başkanlık sistemine geçilmiştir. Eş başkanlık kararı belediye meclisinin aldığı karardır. Burada herhangi bir suç yoktur" demişti.

SUR BELEDİYESİ ESKİ BAŞKANI TUTUKLANDI

Seyit Narin’e verilen 1 yıllık hapis cezası, Diyarbakır İstinaf Mahkemesi'nce onandıktan sonra Narin, tutuklanarak Diyarbakır Açık Cezaevi'ne konuldu.