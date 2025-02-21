Eş-dost görevlendirmeleri Meclis gündemine taşındı

Ali Erbaş’ın başkanlığı döneminde çok sayıda tartışmalı uygulamaya sahne olan Diyanet İşleri Başkanlığı, bu kez de eş-dost-akraba görevlendirmeleriyle gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kayınbiraderi ve damadının atamaları, TBMM gündemine de getirildi.

CHP Milletvekili Hasan Öztürkmen, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Diyanet İşleri Başkan Ali Erbaş ile akrabalık ilişkisi bulunan ve başkanlıkta çalışan kişilerin açıklanmasını istedi.

EŞ-DOST-AKRABA

2017’de Diyanet İşleri Başkanlığı görevine getirilen Ali Erbaş’ın ilk atamalarından biri kayınbiraderi Enver Başar oldu. Başar, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın imzasıyla Diyanet’e, Başkanlık Müşaviri olarak atandı. Başar’ın ataması, Erbaş ile akrabalık ilişkisinin yanı sıra mesleği itibarıyla da tartışmalara yol açtı. Başar’ın asıl mesleğinin, canlı performans sergilenen sahnelerde ışık operatörlüğü olduğu belirtildi. Diyanet, atamalara yönelik eleştiriler karşısında sessiz kalırken Başar’ın, 2023 yılında Diyanet’ten emekli olduğu öğrenildi.

Diyanet’teki nepotizm tartışmaları Başar ile de sınırlı kalmadı. Erbaş’ın Düzce’de müftü olan damadı Muhammed Likoğlu’nun, hizmet süresi yetmemesine karşın birinci sınıf ilçe olan İstanbul Beykoz’a atandığı kamuoyuna yansıdı.

GÜVENİLMEZLİKTE ZİRVE

Başkanlıktaki akraba atamalarını değerlendiren CHP’li Hasan Öztürkmen, BirGün’e değerlendirmelerde bulundu. Diyanet’in, “Eş dost atamaları, kayırmacılık, şatafat ve israf skandallarıyla gündemden düşmediğini” savunan Öztürkmen, “Ali Erbaş başkanlığındaki Diyanet, en güvenilmez kurumlar arasında zirveye oynuyor” dedi.

“ANKET SONUCUNDAN UTANMIYOR MUSUNUZ?

Bupar Araştırma Şirketi’nin, “Diyanet’e güveniyor musunuz?’’ sorusuna yüzde 83,3 oranında, “Güvenmiyorum” yanıtı alınan anketini hatırlatan Öztürmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eski başkanlardan Ali Bardakoğlu döneminde Diyanet’e güven yüzde 80’i geçmişti. Ali Erbaş’a soralım... Bu anket sonuçlarından utanmıyor musunuz? Milleti dinden, diyanetten soğuttunuz. Diyanet’i en güvenilmez kurum haline getiren Ali Erbaş, bir an önce istifa etmeli ya da görevden alınmalı.”