Eş, dost, yandaş kurullara atandı

Haber Merkezi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı 140 farklı atama dün Resmi Gazete’de yayımlandı. 10 ayrı Cumhurbaşkanlığı politika kuruluna ve Erdoğan’ın danışmanlığı görevine atamalar yapıldı. Atanmışlar arasında ünlü isimlerin yanı sıra AKP döneminde farklı görevlerde rol almış tanıdık yüzler de yer aldı.

Atamalarda öne çıkanlar şöyle:

• Yeşilçam oyuncusu ve sık sık Saray’a yaptığı ziyaretler ile burada katıldığı yemeklerle dikkat çeken Hülya Koçyiğit, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu’na atanarak Saray’da yeni bir görev sahibi oldu.

• Her fırsatta Erdoğan’ı öven, Cumhurbaşkanı için "Atatürk’ten sonra en büyük başarıya imza atan kişi" diyen şarkıcı Orhan Gencebay da Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu’na atanan üyeler arasında. Gencebay, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde de Ekrem İmamoğlu’nun rakibi AKP’li Murat Kurum için seçim şarkısı seslendirmişti.

• Serbest dalış rekortmeni sporcu Şahika Encümen, Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu’na atandı. Dalgıç Ercümen, 2022 yılında Malezya’nın Sabah eyaletinde yaptığı dalışta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a, denizin altından dönemin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakcı’nın mesajının yer aldığı kartpostal yollamıştı.

• Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ekonomi Başdanışmanı görevine dün yapılan atama ile son verilen Yiğit Bulut, Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliğine atandı. Bulut, bundan 6 yıl önce “Dolar 3 lirayı geçerse yüzüme tükürün” diyerek hafızalara kazınmış, dolar kurunun bu rakamı geçmesinin ardından "5-6 lira olacak diyenler özür dilesin" sözleriyle iddiasını kuvvetlendirmeye çalışmıştı.

Yiğit Bulut

• Bulut’un yerine Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığı yapan Göksel Aşan atandı. Aşan, Ankara’da genel merkezi bulunan bankaların İstanbul’a taşınmasına neden olan İstanbul Finans Merkezi’nin fikri mimarı.

• Cumhurbaşkanlığı Türkiye Yatırım Ofisi Başkanlığı yapan Ahmet Burak Dağlıoğlu, bu yapının değişmesi ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı olarak atandı. Türkiye Varlık Fonu yönetim kurulu üyesi Dağlıoğlu, Bilal Erdoğan’ın Kartal İmam Hatip Lisesi’nden okul arkadaşı.

• ODTÜ’nün eski atanmış rektörü Verşan Kök, bu kez de Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyeliğine atandı. Kök’ün sekiz yıllık rektörlük döneminde kampüs içerisinde yüzlerce ağaç kesildi. Bu dönemde kampüste bahar şenlikleri yasaklandı. Üniversite’de Onur yürüyüşlerine polis müdahale ederken ODTÜ mezuniyet törenlerinin gelenekleşmiş pankartlı geçitlerine de müdahale edildi.