ES Elazığspor, Kelkit Hürriyetspor karşısında

3Gen H. Elazığspor, TFF 3. Lig 2. Grup’un 10. haftasında Kelkit Hürriyetspor’un konuğu olacak.

TFF 3. Lig 2. Grup’un 10. haftasında 3Gen Holding Elazığspor, Kelkit Hürriyetspor’un konuğu olacak. Son 3 maçında aldığı 7 puanla şampiyonluk meşalesini yeniden alevlendiren Bordo-Beyazlılar’da bu maç öncesi eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

Bordo-Beyazlılar’da bu maç öncesi eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Konakladığı otele yerleşip maç saatini beklemeye başlayan 3Gen Holding Elazığspor, maçtan sonra yine takım otobüsüyle Elazığ’a dönecek.

Pazar günü saat 14.00’te Kelkit İlçe Stadı’nda oynanacak olan maçı Sinop bölgesinden C klasman hakemi Erdal Yılmaz yönetecek.