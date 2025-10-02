Esad'a suikast iddiası: Zehirlenme şüphesi

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), eski Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın, devrildikten sonra kaçtığı Rusya'nın başkenti Moskova'da zehirlenme girişimine maruz kaldığını öne sürdü.

Habrtürk'te yer alan habere göre kuruluşun haberini dayandırdığı "bilgili bir kaynağına" göre saldırının amacı, Rus hükümetini zor durumda bırakmak ve suikastı gerçekleştirmekle suçlamak.

TABURCU EDİLDİ

Kaynak, Esad'ın pazartesi sabahı Moskova'nın uzak noktasında bir hastaneden taburcu edildiğini ve durumunun şu anda stabil olduğunu belirtti.

Tedavisi sırasında Beşşar Esad'a sadece kardeşi Mahir Esad ve eski Genelkurmay Başkanı Mansur Azzam'ın temasına izin verildi.

Esad hakkında Şam Yedinci Soruşturma Hakimi Tevfik el-Ali, 2011'de Dera'da meydana gelen olaylarla bağlantılı suçlamalar nedeniyle gıyabi tutuklama kararı çıkarmıştı.