Esad'dan, Erdoğan'ın görüşme çağrısına şartlı kabul: "Türk askeri Suriye'den çekilmeli"

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşme çağrısına verdiği yanıtta, "Birçok kez söylediğimiz gibi ilişkiyi geliştirmeye yönelik her türlü girişime olumlu bakıyoruz" dedi. Esad, Erdoğan ile "Türk askerlerinin Suriye topraklarından çekilmesinin gündeme gelmesi halinde görüşeceğini" belirtti.

Suriye Devlet Başkanı Esad, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşme çağrısına ilişkin açıklama yaptı.

Esad, Suriye'deki genel seçimler için Şam'da bir seçim merkezinde oy kullandıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, konuya ilişkin soru üzerine Esad, "Birçok kez söylediğimiz gibi, ilişkiyi geliştirmeye yönelik her türlü girişime olumlu bakıyoruz ve bu da doğal bir şey. Kimse komşularıyla sorun yaratmayı düşünmez ama bu, kuralların dışına çıkmamız gerektiği anlamına gelmez" yanıtını verdi. Esad, Erdoğan ile "Türk askerlerinin Suriye topraklarından çekilmesinin gündeme gelmesi halinde görüşeceğini" belirtti.

Esad ayrıca, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye ile yapılan görüşmelere dair dün yaptığı açıklamaya ilişkin, "Bizim için gizli olan bir şey yok, Suriye'de hiçbir şey gizli değildir, her şey açıktır" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşme çağrısında bulunmuştu.

Almanya'da, Türkiye ile Hollanda arasında oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçının ardından uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Şimdi öyle bir noktaya geldik ki, Beşar Esed şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki, biz Esed ile ailece görüşüyorduk" demişti.

Erdoğan, şunları söylemişti: "Biz davetimizi yapacağız, bu davetle Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir. Türkiye'de görüşme konusunda Sayın Putin'in yaklaşımı var. Irak Başbakanı'nın yaklaşımı var. Arabuluculuktan bahsediyoruz, komşumuzla niye olmasın?"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ortak basın toplantısında Suriye ile ilişkiler konusunda değerlendirmelerde bulunmuştu.

Fidan, açıklamasında, "Bölge artık barış ve istikrarı arayan bir iklime gelmiş durumda. Zamanın ruhu bizi barışı aramaya, istikrarı aramaya zorluyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız burada liderlik vizyonunu kullanarak en üst düzeyden bir barış çağrısında bulunmuştur. Bu son derece kıymetli bir çağrıdır. Umarım bunun değerini anlarlar. Bu herhangi bir çaresizliğin, herhangi bir zayıflığın durduğu yer değildir" ifadelerini kullanmıştı.

"Erdoğan'ın bir barış vizyonunun yansıması olarak bu çağrıda bulunduğunu" savunan Fidan, "Bu çağrı önemli bir çağrı. Bizim tavsiyemiz bu çağrının dikkate alınması" değerlendirmesini yapmıştı.