Esad devrildi, Rojava'da olağanüstü hal ilan edildi

Suriye’de Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) bünyesindeki cihatçı gruplar, başkent Şam'da kontrolü ele geçirmesi ve Beşar Esad'ın ülkeyi terk ettiği yönündeki iddiaların ardından SDG'nin egemen olduğu Rojava'da olağanüstü hal ilan edildi.

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi'nden yapılan açıklamada, ülke genelinde yaşanan krize dikkat çekilerek; halka, güvenlik güçlerine ve tüm kurumlara "provokasyona gelmeme, kent ve köyleri savunma konusunda en üst seviyede dikkatli olma" çağrısı yapıldı.

Şam'ın düşmesinin ardından SDG'nin askeri yöneticilerinden Mazlum Abdi, Suriye’de cihatçı çetelerin başkent Şam'ı ele geçirmesine ilişkin, "Otoriter rejimin çöküşüne tanık olduğumuz Suriye'de tarihi anları yaşıyoruz" dedi.