Esad hakkında 3. kez tutuklama emri çıkarıldı

Fransız yargısı, Suriye'deki eski yönetimin lideri Beşar Esad için 3. kez tutuklama emri çıkardı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransa'da, Esad hakkında 2013'te Doğu Guta bölgesinde yaşananlarla ilgili bir kez daha tutuklama kararı verildi.

Başkent Paris'teki yerel mahkemenin hakimleri tarafından Esad hakkında 3. kez çıkarılan tutuklama emri, Yargıtayın, Esad hakkında çıkarılan ilk tutuklama emrinin iptal edilmesine yönelik 25 Temmuz'da verdiği kararın ardından geldi.

Paris'teki mahkeme, 15 Kasım 2023 ve 20 Ocak 2025'te tutuklama emri çıkarmıştı.