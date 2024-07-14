Esad ile müzakere sinyalleri sürüyor

Irak Dışişleri Bakanı, Erdoğan ve Esad’ın Bağdat’ta buluşacağını öne sürdü. Suriye’den ‘2011 öncesine dönelim’ mesajı gelirken CHP, Şam’ın ‘‘Özel ile ne zaman görüşelim?’’ sorusuna yanıt aradığı görüşünde.

POLİTİKA SERVİSİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni bir u dönüşü için kolları sıvarken Suriye ile ilişkilerde dün hareketlilik sürdü. Şam yönetimi görüşmelere ilişkin 2011 öncesini işaret ederken iki ülkenin ilişkilerine dair Irak ve Rusya’dan da arabuluculuk adımları geldi.

Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesi’nde Kurmay Subay Mezuniyet Töreni’nde konuşan Erdoğan ise Irak’ın Kuzeyi’nde süren Pençe Kilit operasyonunda sona doğru gelindiğinin sinyalini verdi.

BAĞDAT’TA GÖRÜŞECEKLER İDDİASI

İlk olarak Washington’da gazetecilere konuşan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Türkiye ve Suriye arasında Bağdat’ta bir toplantı düzenlenmesi için anlaşma sağlandığını açıkladı. Iraklı Bakan, ‘‘Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkiler karmaşık ama yine de Irak üzerinden iki ülke arasında temaslar var. İki tarafı Bağdat’ta buluşturmak üzere Irak’ın bir girişimi var. Irak, Türkiye ve Suriye arasında liderlik düzeyinde temaslar devam ediyor’’ dedi.

Rusların da arabuluculuk görüşmeleri yürüttüğünü hatırlatan Hüseyin, Türk ve Suriyeli mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde toplantının Bağdat’ta yapılması konusunda bir ön anlaşma sağlandığını ifade etti. Irak Dışişleri Bakanı, görüşme tarihinin Washington’dan döndüğünde belirleneceğini de söyledi. Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani’nin danışmanı da, Türkiye ve Suriye arasında normalleşme görüşmelerinin gerçekleşmesi için gereken tüm çabayı harcadıklarını ve iki ülkenin yakınlaşmasının Irak’ın da çıkarına olduğunu belirtti. Öte yandan önceki gün Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da iki ülkenin görüşmesine dair adımlar attıklarını açıkladı. Zaharova, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin Suriye’de kapsamlı bir çözüme ulaşılması ve bölgesel güvenliğin artırılması açısından hayati önem taşıdığını söyleyerek, ‘‘Ortaklarımızı mümkün olan her şekilde temasları sürdürmeye teşvik ediyoruz’’ diye konuştu. Astana formatının Suriye’de barışçıl bir çözümün geliştirilmesinde tek etkili uluslararası mekanizma olduğunu kaydeden Zaharova, ‘‘Astana formatında Türk ortaklarımızla yakın işbirliğimizi sürdürmeye kararlıyız’’ dedi.

ERDOĞAN’DAN OPERASYON SİNYALİ

Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesi’nde Kurmay Subay Mezuniyet Töreni’nde açıklamalarda bulunana Erdoğan ise Irak ve Suriye sahasında ilişkilerinin ise örgütün iyice kapana sıkıştığını belirtti. Erdoğan, “Pençe harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz” dedi. Erdoğan’ın konuşmasının devamında kullandığı “Irak ve Suriye hattında ülkemize tehdit oluşturacak hiçbir yapıya müsaade etmemekte kararlıyız. Terör bataklığını mutlaka kurutmak zorundayız” sözleri ise dikkat çekti.

SURİYE’DEN 2011 ÖNCESİNE DÖNELİM MESAJI

Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı kaynakları da dün görüşmelere ilişkin Suriye Arap Haber Ajansı’na konuştu. Yapılan açıklamada, Suriye, Türkiye ile ilişkilerinin normale dönmesinin, iki ülkenin güvenlik, emniyet ve istikrarının temeli olan 2011 öncesindeki durumun geri dönüşüne dayandığı vurgulanarak, ülkelerin çıkarlarının çatışma veya düşmanlığa değil, aralarındaki sağlam ilişkiye dayandığına dikkat çekildi.

Bakanlık açıklamasında, “Suriye, ülkelerin çıkarlarının çatışma veya düşmanlığa değil, aralarındaki sağlam ilişkilere dayandığına dair katı bir inanca dayanıyordu ve hâlâ da öyle. Buna dayanarak Suriye, kendisi ve bu ülkeler arasındaki ilişkileri geliştirmek için ortaya konan çeşitli girişimlere olumlu yaklaşma konusunda istekli” denildi.