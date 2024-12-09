Esad'ın düşüşü gazete manşetlerinde
Suriye’de 27 Kasım'da saldırı başlatan cihatçıların 11 gün sonra Şam’ın kontrolünü ele geçirmesiyle Esad dönemi sona erdi. ABD ve Batı’nın gölgesi altında gelen zafer iktidar tarafından 'olumlu' karşılandı. 61 yıllık BAAS rejiminin çökmesi gazetelerin manşetlerinde yer aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Suriye'de emperyalistlerin gölgesinde cihatçı çetelerin 11 gündür süren saldırılarının arından dün Şam düşerken Ortadoğu’da kalan tek laik yönetim de sona erdi.
Cihatçılar Şam’daki Devlet Başkanlığı Sarayı’nı bastı. Suriye devlet televizyonuna giren cihatçılar "Esad rejiminin devrildiğini ve tüm tutsakların serbest bırakıldığını" duyurdu.
Saray rejimi, Suriye'de cihatçılara selam dururken uzmanlar, Ortadoğu'da tehlikeli oyunların baş göstereceğini belirtiyor.
61 yıllık BAAS rejiminin çökmesi Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. Esad'ın düşüşü gazete manşetlerine de yansıdı.
İşte o manşetler: