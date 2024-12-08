Esad'ın düşüşünün ardından İsrail, toprak genişletiyor: Hedefte Golan Tepeleri var

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından, Golan Tepeleri'nde tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırlarını belirleyen,1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması'nın çöktüğünü duyurdu.

Netanyahu, Golan Tepeleri'ndeki Bental Dağı’na yaptığı ziyaret esnasında çektiği video mesajda, "Bu bölge, yaklaşık 50 yıldır, 1974 yılında üzerinde anlaşmaya varılan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması uyarınca bir tampon bölge olarak kontrol ediliyordu. Bu anlaşma çöktü, Suriye askerleri mevzilerini terk etti" dedi.

Ayrıca Netanyahu, Suriye'de Esad'ın düşüşünün İsrail'in İran ve Hizbullah'a saldırılarının doğrudan bir sonucu olduğunu kaydetti. Esad'ın devrilmesini "İran'ın şer eksenindeki önemli bir halkanın düşüşü" olarak tanımlayan Netanyahu,"Bu, Esad rejiminin başlıca destekçileri olan İran ve Hizbullah'a indirdiğimiz darbelerin doğrudan bir sonucudur” açıklamasında bulundu.

İsrail ordusu, Suriye'de Golan Tepeleri ve Suriye'yle arasındaki tampon bölgeye kuvvet gönderdiğini açıklamıştı.

İsrail ordusu, 6 Aralık Cuma günü Suriye'deki gelişmeler nedeniyle işgal altında tuttuğu Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki birliklerine takviye yaptığını duyurmuştu.

HERMON DAĞI ELE GEÇİRİLDİ

Suriye ordusunun çekilmesinin ardından, İsrail ile Suriye arasındaki tampon bölgede bulunan Hermon Dağı'nın Suriye tarafının İsrail ordusu tarafından ele geçirildiği bildirildi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkeden ayrılarak yönetimi bırakması ve Suriye ordusunun sınırdan çekilmesinin ardından İsrail ordusu, erken saatlerde Hermon Dağı bölgesini de kapsayan İsrail ile Suriye arasındaki tampon bölgeye kuvvet sevk ettiğini açıklamıştı. İsrail ordusunun bölgedeki kontrolünü güçlendirmek için tampon bölgede yer alan Hermon Dağı’nın Suriye tarafını ele geçirdiği belirtildi. İsrail medyası, askerlerin operasyon sırasında herhangi bir direnişle karşılaşmadığını ifade etti.

NETANYAHU NE DEMİŞTİ?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye sınırının yakınındaki bölgelere gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "Her şeyden önce sınırımızı korumak için çalışıyoruz. Bu bölge yaklaşık 50 yıl boyunca 1974'te üzerinde anlaşmaya varılan bir tampon bölge, kuvvetler ayrılığı anlaşması ile kontrol edildi. Bu anlaşma çöktü, Suriye askerleri mevzilerini terk etti" ifadelerini kullanmıştı. Netanyahu, "Savunma Bakanı ile birlikte ve Bakanlar Kurulu'nun tam desteğiyle, dün İsrail ordusuna tampon bölgeyi ve bitişiğindeki kontrol mevzilerini ele geçirme talimatı verdim. Hiçbir düşman gücün sınırımıza yerleşmesine izin vermeyeceğiz" demişti.