Esad'ın düşüşünün ardından İsrail, toprak genişletmeye hazırlanıyor: Hedefte Golan Tepeleri var

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından, Golan Tepeleri'nde tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırlarını belirleyen,1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması'nın çöktüğünü duyurdu.

Netanyahu, Golan Tepeleri'ndeki Bental Dağı’na yaptığı ziyaret esnasında çektiği video mesajda, "Bu bölge, yaklaşık 50 yıldır, 1974 yılında üzerinde anlaşmaya varılan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması uyarınca bir tampon bölge olarak kontrol ediliyordu. Bu anlaşma çöktü, Suriye askerleri mevzilerini terk etti" dedi.

Ayrıca Netanyahu, Suriye'de Esad'ın düşüşünün İsrail'in İran ve Hizbullah'a saldırılarının doğrudan bir sonucu olduğunu kaydetti. Esad'ın devrilmesini "İran'ın şer eksenindeki önemli bir halkanın düşüşü" olarak tanımlayan Netanyahu,"Bu, Esad rejiminin başlıca destekçileri olan İran ve Hizbullah'a indirdiğimiz darbelerin doğrudan bir sonucudur” açıklamasında bulundu.

İsrail ordusu, Suriye'de Golan Tepeleri ve Suriye'yle arasındaki tampon bölgeye kuvvet gönderdiğini açıklamıştı.

İsrail ordusu, 6 Aralık Cuma günü Suriye'deki gelişmeler nedeniyle işgal altında tuttuğu Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki birliklerine takviye yaptığını duyurmuştu.