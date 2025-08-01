Esad sonrası Rusya ile Suriye arasında ilk temas: Şeybani, Moskova’da

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un dün (30 Temmuz Perşembe) Moskova'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad eş Şeybani ile yaptığı görüşme, iki taraf arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yolunda bir adım oldu.

Şeybani'nin ziyareti, uzun süredir müttefiki olan eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın 2024 yılının Aralık ayında devrilmesinden sonra Rusya'da üst düzey bir Suriyeli yetkilinin gerçekleştirdiği en önemli görüşme olma özelliğini taşıyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.

İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

ORTAK ASKERİ KONULAR ELE ALINDI

Moskova ile Şam arasındaki ilişkiler bu ziyaretle güçlü bir ivme kazandı.

Londra merkezli Arapça yayın yapan Şarku’l Avsat’ın gazetesinin aldığı bilgiye göre ziyaret sonucunda, iki ülke arasında imzalanan tüm hükümet anlaşmaları ve sözleşmelerini gözden geçirmek üzere ortak bir komisyon kurulması konusunda anlaşmaya varıldı.

Bu, ilişkilerde yeni düzenlemeler için atılan ilk somut adım oldu. Şeybani, Suriye'nin güçlü ve birleşik bir ülke olarak büyük fırsatlara sahip olduğunu belirterek, Moskova'nın bu yolda Şam'ın yanında olmasını umduğunu ifade etti.

Ziyaret kapsamında ayrıca, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ile mevkidaşı Murhaf Ebu Kasra arasında, Dışişleri Bakanı Esad eş Şeybani ve Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin Salame'in de eşlik ettiği bir görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmede bir dizi ortak askeri konu ele alındı.