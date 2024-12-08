'Esad ülkeyi terk etti' iddiası: Suriye Başbakanı'ndan açıklama geldi

Suriye’de Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçı çeteler, bu sabaha karşı başkent Şam'da kontrolü ele geçirdi.

Uluslararası basında Esad'in ülkeden ayrıldığına ilişkin çeşitli iddialara yer verilirken, Rusya ya da bazı Ortadoğu ülkelerine gitmiş olabileceği yönünde teyit edilmemiş bilgiler paylaşıldı.

Esad'ın ülkeyi terk ettiği yönündeki iddialara ilişkin Suriye Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, açıklama yaptı.

Suudi Arabistan televizyon kanalı Al Arabiya'ya konuşan Suriye Başbakanı Celali, Esad'ın dün geceden bu yana nerede olduğunu bilmediğini söyledi.

Celali, dün gece geç saatlerde Esad ile iletişimini kaybettiğini ifade etti.

CELALİ: HALKIN SEÇECEĞİ HÜKÜMETLE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ

Suriye Başbakanı Muhammed Gazi El Celali, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında, 'Suriye'de halkın seçeceği bir hükümetle çalışmaya hazır olduklarını ve her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını' belirtmişti. Kamu mallarına zarar verilmemesi çağrısında bulunan Celali, "Kimseye dokunmayacağını söyleyen ve bize elini uzatan muhaliflere elimizi uzatıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Celali, "Suriye tüm Suriyelilerin. Bu ülke normal bir ülke olabilir, bu ülke komşularıyla ve dünyayla iyi ilişkiler kurabilir. Bu tercih, Suriye halkının seçeceği yönetime kalmış. Biz, seçilecek yeni yönetimle işbirliğine hazırız. Onlara her türlü desteği sağlayıp devlet dosyalarını kolayca onlara aktarmaya hazırız" ifadelerini kullanmıştı.