Esad ve ailesinin Moskova'da olduğu bildirildi

El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam öncülüğündeki grupların Şam’ı ele geçirmesinden sonra ailesiyle şehri terk eden Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Moskova'da olduğu bildirildi. Rus devlet medyasında yer alan haberlere göre, Kremlin’deki bir kaynak, Esad ve ailesinin Moskova’ya ulaştığını ve Rusya’nın kendilerine sığınma teklif ettiğini belirtti.

Kremlin’deki bir kaynağın, Rus devlet medyasına, “Suriye Devlet Başkanı Esad Moskova'ya geldi. Rusya onlara kendisine ve ailesine insani gerekçelerle sığınma hakkı verdiğini” aktardığı kaydedildi.

Kaynak ayrıca, Moskova'nın Suriye'deki "silahlı muhalefet temsilcileri"yle temas halinde olduğunu belirtti ve "Rusya, Suriye krizinin çözümünde her zaman siyasi yolların aranması gerektiğini savunmuştur. Birleşmiş Milletler himayesinde müzakerelerin yeniden başlatılmasının gerekli olduğundan hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Suriye'de iktidarı ele geçiren gruplar, Suriye topraklarındaki Rus askeri üsleri ve diplomatik tesislerin güvenliğini garanti etti.