Esad’ın yardımcısı Fidan’ı protesto eden Mikdad oldu

Haber Merkezi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Arap Birliği toplantısında Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı protesto eden Suriye heyetinde yer alan Dışişleri Bakanı Faysal El Mikdad’ı Cumhurbaşkanı Yardımcılığına atadı.

Fidan, iki hafta önce Kahire’deki Arap Birliği toplantısına katılmış ve Suriye heyeti tarafından protesto edilmişti. “Suriye heyetinin, Fidan’ın konuşmasına başladığı sırada salonu terk ettiği görülürken Dışişleri Bakanlığı kaynakları ise heyetten ‘bir kişi’nin konuşmayı takip ettiğini öne sürmüştü.”

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Al Arabiya’nın haberine göre, Faysal El Mikdad başkanlığındaki Suriye heyeti, Fidan’ın konuşması başladığında salonu terk etmiş, konuşmanın ardından ise geri dönmüştü. Toplantı öncesinde Russia Today’e konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, “Eğer Türkiye, Suriye ile iş birliğinde yeni adımlar atılmasını ve ilişkilerin normale dönmesini istiyorsa kuzeyde işgal ettiği Arap topraklarından çekilmelidir” ifadelerini kullanmıştı.