Esas zararlı olan bu kafanın kendisi

Yerel yönetimlerin, “İbadet özgürlüğü” kapsamında Cuma namazı kılmak isteyenlere sağladığı kolaylıklara karşın İstanbul Valiliği’nce hazırlanan yazı, tartışma yarattı. İstanbul’daki kamu kurumlarına gönderilen ve kamu kurumlarında çalışanların cuma namazına gitmesine yönelik farklı uygulamaların ve aksaklıkların giderilmesini amaçladığı iddia edilen yazıda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik suçlamalarda da bulunuldu.

İstanbul Valiliği’nin yazısında, “Cuma namazına giden personele belge imzalatılıyor” iddiasına yer verilirken İBB, yazılı bir açıklama yaparak iddiayı yalanladı. İBB’nin açıklamasında, iddiaların kaynağının 2016 yılındaki valilik duyurusu olduğu belirtilerek, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ibadet özgürlüğünü temel bir hak olarak kabul eder ve tüm çalışanlarının cuma namazı dahil tüm ibadetlerini rahatça gerçekleştirebilmesi için gerekli tüm düzenlemeleri sağlar” ifadeleri kullanıldı.

Ancak yaşananlar bununla da sınırlı kalmadı. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Orman Zararlılarıyla Mücadele Daire Başkanı Sabri Kızılkaya, Cuma günlerinin resmi tatil olmasını istedi.

Sabri Kızılkaya

YÜZDE 99’U MÜSLÜMAN

Cuma namazıyla ilgili tartışmalar devam ederken Orman Genel Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Daire Başkanı Sabri Kızılkaya, ilginç bir çıkışa imza attı. Kızılkaya, İstanbul Valiliği’nin yazısının paylaşıldığı sosyal medya gönderisinin altına, “Yüzde 99’u Müslüman bir ülkede cuma namazı için 30 dakikayı sorun edenleri önce Allah’a sonra aziz milletimize havale ediyoruz” yorumunu yaptı.

CUMA TATİL OLSUN ÖNERİSİ

Kızılkaya, Türkiye’de özellikle 2016 yılında alevlenen, “Cuma günü tatil olsun” önerisini de yeniden gündeme getirdi.

Cuma günlerinin tamamen tatil olmasıyla sorunun ortadan kalkacağını savunan Kızılkaya, “Pazar günü haftanın ilk iş günü olabilir” önerisinde de bulundu.

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ANAYASA’YI TANIMIYORLAR

İstanbul Valiliği’nin kamu kurumlarına yolladığı ‘Cuma namazı’ genelgesine tepki gösteren Laiklik Meclisi tarafından yazılı açıklama yayımlandı. “Laik bir ülkede kamu alanı ile dinsel uygulamalar birbirinden ayrı olmak zorundadır” denilen açıklamada kamu hizmetlerinin dinsel ihtiyaçlara göre düzenlenemeyeceği, bu durumun anayasanın laiklik ilkesine aykırı olduğu vurgulandı.

Açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi: “Valiliğin ilettiği yazı da 2016 yılındaki Başbakanlık genelgesi de hem Anayasa’nın laiklik ilkesine hem de kamu hizmetinin düzenliliği ve sürekliliği ilkesine aykırıdır.”