Esat Yontunç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Acun Medya Genel Yayın Koordinatörü Esat Yontunç'un emniyetteki işlemleri tamamlandı. Hakimliğe sevk edilen Yontunç, yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik ‘uyuşturucu’ soruşturması kapsamında Acun Medya Genel Yayın Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Yontunç, Kıbrıs dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Gözaltına alınan Esat Yontunç dün sağlık kontrolüne götürülmesinin ardından bugün İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Yontunç, adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Yontunç, yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliği tarafından serbest bırakıldı.