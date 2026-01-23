Esat Yontunç adliyeye sevk edildi
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Acun Medya Genel Yayın Koordinatörü Esat Yontunç, adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik ‘uyuşturucu’ soruşturması kapsamında Acun Medya Genel Yayın Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Yontunç, Kıbrıs dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Gözaltına alınan Esat Yontunç dün sağlık kontrolüne götürülmesinin ardından bugün İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.