Esat Yontunç kimdir? Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında neden yakalama kararı çıkarıldı?

Türkiye televizyon dünyasının perde arkasındaki en etkili isimlerinden biri olarak bilinen Esat Yontunç, son günlerde hakkında çıkarılan yakalama kararıyla yeniden gündemin merkezine oturdu. Acun Medya Genel Koordinatörü olarak uzun yıllardır birçok projede kritik roller üstlenen Yontunç’un hayatı, kariyeri ve hakkındaki soruşturmanın detayları kamuoyunda yoğun şekilde araştırılıyor.

ESAT YONTUNÇ KİMDİR?

Esat Yontunç, 6 Mayıs 1969 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Babası Erol Yontunç, annesi Emel Yontunç’tur. Eğitim hayatını İstanbul’da sürdüren Yontunç, ortaokul ve lise öğrenimini Moda Koleji’nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi’nden mezun olmuştur.

Esat Yontunç, Acun Ilıcalı’nın çocukluk arkadaşıdır. Acun Ilıcalı’nın anne ve babasının 1990 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından, Ilıcalı’nın bir yıl boyunca Yontunç ailesinin evinde kaldığı bilinmektedir. Bu dostluk, ilerleyen yıllarda medya sektöründe güçlü bir iş ortaklığına dönüşmüştür.

ESAT YONTUNÇ’UN MEDYA KARİYERİ

Esat Yontunç’un televizyon kariyeri 2002 yılında Acun Ilıcalı’nın hazırlayıp sunduğu “Acun Firarda” programıyla başladı. Bu projede kameraman olarak görev alan Yontunç, programın başarısıyla birlikte Acun Ilıcalı’nın en yakın çalışma arkadaşlarından biri haline geldi.

Zamanla Acun Medya bünyesinde yapımcı ve yönetici pozisyonlarında görev alan Esat Yontunç, şirketin karar alma süreçlerinde etkili bir isim oldu. TV8 kanalının satın alınmasından önce ve sonra stratejik noktalarda yer aldı.

Yer aldığı önemli projeler

Survivor

Fear Factor

Var Mısın Yok Musun

O Ses Türkiye

Yetenek Sizsiniz

Rising Star Türkiye

Bu yapımların büyük bölümünde kamera arkasında görev alan Esat Yontunç, 1 Mayıs 2016 tarihinde Survivor 2016 birleşme partisinde düzenlenen “Ünlüler-Gönüllülere Ses Yarışması”nda Oğuzhan Koç ve Seda Bakan ile birlikte jüri koltuğuna oturarak ilk kez kamera önüne çıktı.

ESAT YONTUNÇ HAKKINDA NEDEN YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI?

Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Soruşturmanın, uyuşturucu ile bağlantılı iddialar üzerine başlatıldığı bildirildi.

Yakalama kararının, “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma” ile “fuhuş ve fuhuşa aracılık etme” suçlamaları kapsamında verildiği bilgisi paylaşıldı. Soruşturma dosyasına ilişkin resmi süreç devam ederken, konu kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

ESAT YOTUNÇ'TAN İLK AÇIKLAMA

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Yontunç şunları söyledi: "Hayatım boyunca bu konularla ilişkim olmamıştır. Alnım ak, ben kendime güveniyorum, ilk uçakla ülkeme döeneceğim."

2002 yılında Acun Ilıcalı ile birlikte “Acun Firarda” programını hazırlayan Yontunç, 2004 yılından beri Acun Medya’da genel koordinatör olarak görev alıyor. Yontunç; Acun Firarda, Devler Ligi, Yok Böyle Dans, Fear Factor, Dokun Bana, Var Mısın Yok Musun, Survivor, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz, 3 Adam, Rising Star Türkiye, O Ses Çocuklar, Ütopya, Komedi Türkiye, Saba İle Oyuna Geldik, Ver Fırına gibi bir çok büyük prodüksiyonlu ve bütçeli TV programının genel koordinatörlüğünü üstlendi.

ESAT YONTUNÇ’UN ÖZEL HAYATI

Esat Yontunç, Eylül 2008 yılında bestekâr Selahattin İçli’nin torunu Sine İçli ile evlendi. Bu evlilik 2010 yılında sona erdi.

12 Temmuz 2017 tarihinde modacı Hande Gülşen ile söz yüzüğü takan Yontunç, 24 Ağustos 2017 tarihinde evlendi. Bu evlilikten 2019 doğumlu Esathan adında bir oğlu bulunmaktadır.

Esat Yontunç kimdir?

Esat Yontunç, Acun Medya Genel Koordinatörü olarak görev yapan, uzun yıllardır televizyon sektöründe yapımcı ve yönetici kimliğiyle tanınan bir medya profesyonelidir.

Esat Yontunç neden gündemde?

Esat Yontunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle gündeme gelmiştir.

Esat Yontunç hakkında hangi suçlamalar var?

Yakalama kararının, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma ile fuhuş ve fuhuşa aracılık etme suçlamaları kapsamında çıkarıldığı öğrenilmiştir.

Esat Yontunç hangi projelerde görev aldı?

Survivor, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz, Var Mısın Yok Musun, Fear Factor ve Rising Star Türkiye gibi birçok popüler yapımın arka planında görev almıştır.

Esat Yontunç, Acun Medya bünyesinde yıllar boyunca edindiği tecrübe ve üstlendiği kritik rollerle Türk televizyonculuğunda önemli bir yer edinmiştir. Hakkındaki yakalama kararı ve devam eden soruşturma süreci ise hem medya dünyasında hem de kamuoyunda yakından takip edilmektedir.