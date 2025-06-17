ESÇEVDER’den Yeni Kanun Teklifine tepki: Doğayı talan edecekler

Eskişehir Çevre Koruma Geliştirme Derneği (ESÇEVDER), 13 Haziran 2025 tarihinde AKP grubu milletvekilleri tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan 95 sayılı "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması"na dair torba yasa teklifine tepki gösterdi.

2eylul.com.tr'den Esra Kahya'nın haberine göre; ESÇEVDER adına konuşan Ayfer Çelik, “Bu teklifte koordinatları ve krokileri belirtilmiş alanlarda, maden ve enerji yatırımlarına öncelik tanınıyor. ÇED süreçleri işlevsiz hale getiriliyor, dokunulmaz üyelerden oluşan ve her şeye rağmen izin verme yetkisi olan bir kurul kuruluyor” dedi. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün şirketlerin vekili haline getirildiğini ifade eden Çelik, “Stratejik ve kritik maden tanımlarıyla şirketlere yeni ayrıcalıklar sağlanıyor. Zeytincilik Kanunu öncesi düzenlemelerle zeytinliklerin madenciliğe açılmasının önü açılıyor” diye konuştu.

DOĞA KORUMA YASALARI HİÇE SAYILIYOR

Ayrıca, rüzgâr, güneş ve jeotermal enerji yatırımları için mera alanlarının tahsis amacıyla değiştirilebileceğine ve 2035 yılına kadar acele kamulaştırma yetkisinin tanındığına dikkat çeken Çelik, “Yasalaşırsa, ÇED ve ruhsat süreçleri hızlandırılacak, maden alanlarına denk gelen ormanlar ücretsiz olarak Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne devredilecek. Aynı alanda birden fazla ruhsat verilebilecek. Ege’de termik santraller için zeytinlikler madenciliğe açılacak. Bu yasa teklifi, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu çevre sözleşmelerini, Anayasayı ve doğa koruma yasalarını hiçe saymaktadır. Doğal varlıklarımızı sermayenin hizmetine sunarak, ekolojik yıkımı meşrulaştırmayı amaçlamaktadır. Ülkemizi enerji ve maden şirketleri için ‘dondan dikensiz gül bahçesi’ne çevirecek bu kanuna karşı sessiz kalamayız” dedi.

TÜM KURUMLARI BİRLİKTE MÜCADELEYE ÇAĞIRIYORUZ

Eskişehir Çevre Koruma Geliştirme Derneği, tüm demokratik kitle örgütlerini, çevre gönüllülerini ve siyasi partileri, teklifin geri çekilmesi için ortak tavır almaya çağırdı: “Doğamıza dokundurmayalım. Ormanımıza, zeytin ağaçlarımıza, meralarımıza ve tarım arazilerimize sahip çıkalım. Bu yasa teklifinin meclisten geçmesine izin vermeyelim.”