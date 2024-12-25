Escobar'ın kilit isimlerinden Ochoa 25 yıl sonra serbest

Medellin kartelinin Pablo Escobar tarafından yönetildiği dönemde kilit isimlerden biri olan uyuşturucu kaçakçısı Fabio Ochoa Vasquez, ABD'de 30 yıllık hapis cezasının 25 yılını çektikten sonra serbest kaldı.

Ailesiyle bir araya gelen eski kartel kurucusu, "Sonunda kabus bitti" dedi.

Şu anda 67 yaşında olan Ochoa ve kardeşleri, 1970’lerin sonu ve 1980’lerin başında ABD’ye kokain sevkiyatının hızla arttığı dönemde uyuşturucu ticaretinden büyük servet kazandı.

Kardeşler, 1987 yılında Forbes dergisinin milyarderler listesinde yer almayı başarmıştı.