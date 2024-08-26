Eşe dosta ilan

Gaziantep Üniversitesi, 2023 yılının Kasım ayında Göç Araştırmaları Enstitüsü kadrosu için göç araştırmaları alanında yüksek lisans yapıyor olmak ve göç araştırmaları alanında doktora yapıyor olmak şartı ile 4 araştırma görevlisi alınacağı ilanını açtı.

20 Aralık'taki mülakat sınavından önce torpil yapılacağı iddiaları yayıldı ve Antep'te bulunan 'antepgundemi27' isimli yerel gazetenin X hesabından "Biri millletvekilinin istediği diğeri de üniversiteden bir hocanın kızı" şeklinde paylaşım yapıldı.

Bu haber duyulunca mülakatta video kaydı alındı. Mülakat sonuçlarında ise herkes başarısız sayıldı.

Mülakata giren adaylar, herkese 70'in altında puan verildiğini öne sürdü. Adaylar, bunun nedeninin ise almak istedikleri kişilerin sıralamada en sonda yer alması nedeniyle olduğunu savundu. 29 Aralık'ta ise Özel Şartlı İlan'a çıkıldı. Bu ilana ise isimleri geçen 4 kişi başvurabildi. İlana çıkılan gün ise enstitü müdürü görevden alındı. Hemen ardından ise jüride olan ve iki sınavda da jürilik yapan enstitü müdürü yardımcısı ve göç derslerini çoğunu veren Yücel Karadaş da enstitüden uzaklaştırıldı. Daha sonra yapılan mülakatın ardından tepki oluşmaması için yüksek lisans ve doktoraya birer kişi alındı. Yaşananları anlatan adaylar, "Bu durumdan rektörün bizzat haberi oldu. Ve kadroya alınan kişileri rektörün kendisi ve rektör yardımcısı bizzat istedi. Doktora şartlı kadroya alınan kişinin babası ilahiyatçı akademisyen ve rektör yardımcısının arkadaşı" ifadelerini kullandı.

MAHKEMEYE TAŞINDI

Adaylar, yaşananlar ile ilgili Gaziantep İdare Mahkemesi'ne yürütmenin durdurulması istemi ile dava açtı. Sınavda kamera kaydı olduğunu ve üniversitenin video kaydını mahkemeye vermemek için ayak direttiği öne sürüldü.