‘Eşeğin Gölgesi’ ilk kez Bakırköy’de

Oktay EVSEN

Haldun Taner’in az bilinen komedisi 'Eşeğin Gölgesi' Murat Karasu rejisiyle ilk kez 22 Mart’ta Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda. Oyununun dekor tasarımları Ali Yenel’e, kostüm tasarımları Ayçin Tar’a, müzikleri Tolga Çebi’ye, hareket düzeni Cihan Yöntem’e ışık tasarımı Cem Yılmazer'e, dramaturgisi Irmak Bahçeci’ye, şarkı sözleri ise Faruk Üstün’e ait.

Oyunda rol dağılımı ise şöyle: Alper Altuner, Ali Kil, Arda Akyüz, Ayşe Demirel, Bulut Akkale, Burak Dur, Can Esmeray, Doğuş Can Uzun, Eda Özdemir, Emre Koç, Ercan Koçak, Gözde Ayar, Kadir Hasman, Murat Şenol, Nazan Koçak, Özge Çatak, Sevda Karabulut, Zeyno Eracar.

Berber çırağı Şaban, Eşekçi çırağı Mestan’dan panayıra gitmek için bir eşek kiralar. Yolda sıcaktan bunalan Şaban eşeğin gölgesinde dinlenmeye kalkar. Mestan Şaban’dan bir akçe gölge bedeli isteyince iki çırak kendilerini mahkeme kapısında bulurlar. Burası Abdalya! Her iş yürüyor parayla! Mahkeme masrafı dağ gibi. Kadılar da meseleyi. uzatıyor. Eşek davası sermaye sahiplerinin isteğiyle büyür. Yüksek mahkemeler, medya, siyasi partiler işe karışır. Ülke karpuz gibi ortadan ikiye ayrılır. Yarısı Eşekçi, yarısı Gölgeci’dir. Tarafsız olmak ne mümkün! Halk işi gücü bırakır kavgaya tutuşur. Asıl önemli mevzuların hepsi unutulur. Tam da bizi anlatıyor Abdalya!