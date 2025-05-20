‘Eşek Arıları’ iki temsille izleyicileri ağırlayacak

Kültür Sanat Servisi

Bi’ Değişik Tiyatro’nun, Başkent İletişim Akademisi işbirliği ile gerçekleştirdiği ‘Eşek Arıları’ oyunu 24 Mayıs’ta İstanbul’da Avcılar Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde, 26 Mayıs’ta ise Beşiktaş Belediyesi Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde seyircisi ile buluşacak.

Murat Sarı’nın yönettiği oyunun koreografisi Filiz Dursunoğlu’na, kostüm ve ışık tasarımı Akın Tezer Tunalı’ya, müzik tasarımı Akın Tezer Tunalı ve Rüstem Cem Yılmaz’a ait.

Oyunda Philokleon rolünü Bilal Ataş, Bydelikleon karakterini Mert Tepe, Sosias’ı Hasret Yüksel, Santias’ı Senanur Ceyhan, Ne İdüğü Belirsiz’i ise Mert Kaan Azın canlandırıyor. Baba Koro’da Afide Yalçın, Aynel Hayat Çora, Birsen Karaçam, Filiz Çolaklar, Serin Sarı, Sevda Ataş, Zeynep Bağdatlı; Oğul Koro’da Beren Işık Tombul, Banu Zahmacıoğlu, Mukadder Hanedar sahnede yer alıyor.