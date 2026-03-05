Eşel Mobil Sistemi Ne Demek? Eşel Mobil Sistemi Nasıl Çalışıyor?

Son dönemde petrol fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş ve küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarının yeniden gündemin merkezine yerleşmesine neden oldu. Özellikle jeopolitik gerilimler ve petrol fiyatlarındaki sert artış sonrası Türkiye’de eşel mobil sistemi yeniden devreye alındı. Bu gelişmenin ardından birçok kişi “eşel mobil sistemi ne demek?”, “eşel mobil sistemi nasıl çalışıyor?” ve “akaryakıt fiyatlarını nasıl etkiliyor?” gibi soruların yanıtını araştırmaya başladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yeniden uygulamaya alınan sistem, akaryakıt fiyatlarındaki artışın vatandaşın cebine doğrudan yansımasını sınırlamayı hedefliyor. Peki eşel mobil sistemi tam olarak nedir, hangi ürünleri kapsar ve nasıl uygulanır? İşte merak edilen tüm detaylar…

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?

Eşel mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarında uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuruna bağlı olarak meydana gelen artışların, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) üzerinden karşılanarak pompa fiyatlarına doğrudan yansıtılmasını engellemeyi amaçlayan bir düzenlemedir.

Bu sistemde temel mantık oldukça basittir: Petrol fiyatları yükseldiğinde devlet ÖTV oranını düşürerek fiyat artışını dengeler. Böylece akaryakıt fiyatlarındaki zam tüketiciye daha sınırlı şekilde yansır.

Bu uygulamanın temel hedefleri şunlardır:

Akaryakıt fiyatlarındaki ani yükselişleri sınırlamak

Enflasyon üzerindeki baskıyı azaltmak

Vatandaşların akaryakıt giderlerini dengelemek

Piyasalardaki fiyat dalgalanmalarının etkisini azaltmak

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDEN YENİDEN DEVREYE ALINDI

2021 yılında sona eren eşel mobil sistemi, küresel enerji piyasalarında yaşanan yeni gelişmeler nedeniyle yeniden gündeme geldi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları, İran’ın misillemeleri ve Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasıyla birlikte petrol piyasalarında ciddi bir gerilim oluştu. Bu gelişmelerin ardından petrol fiyatlarında yaklaşık 10 dolarlık sert bir artış yaşandı.

Petrol fiyatlarındaki bu yükselişin akaryakıt fiyatlarına doğrudan zam olarak yansımasını engellemek amacıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile eşel mobil sistemi yeniden uygulamaya alındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre bu kararın amacı, petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamak ve vatandaşların bütçesini korumak olarak açıklandı.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR?

Eşel mobil sistemi belirli bir referans tarih üzerinden uygulanır. Yeni düzenleme kapsamında 2 Mart tarihi baz alınarak sistem yürürlüğe girdi.

Buna göre bazı petrol ürünlerinin fiyatı artarsa, artışın büyük bölümü ÖTV indirimi ile karşılanacak.

Uygulamanın Temel Mantığı

Akaryakıt fiyatları yükseldiğinde ÖTV düşürülür.

Fiyat artışının büyük kısmı vergi indirimi ile karşılanır.

Vatandaşın ödediği pompa fiyatı daha sınırlı artar.

Petrol fiyatları düştüğünde ise ÖTV yeniden artırılarak denge sağlanır.

AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ ARTIŞ VATANDAŞA NASIL YANSIYACAK?

Yeni uygulamaya göre uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki artış nedeniyle oluşan zamların önemli bir kısmı vergi indirimi ile dengelenecek.

Örneğin akaryakıt fiyatlarında 10 TL’lik bir artış meydana gelirse:

Bu artışın yalnızca 2,5 TL’si tüketiciye yansıyacak.

tüketiciye yansıyacak. Geri kalan 7,5 TL ise ÖTV indirimi ve buna bağlı KDV düzenlemesi ile karşılanacak.

Böylece devlet, bütçe gelirinden feragat ederek akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin piyasalara daha sınırlı yansımasını sağlayacak.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ KAPSAMINDA ÖTV İNDİRİM SINIRLARI

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre bazı petrol ürünleri için uygulanabilecek maksimum ÖTV indirimi tutarları şu şekilde belirlendi:

Akaryakıt Türü Uygulanabilecek Maksimum ÖTV İndirimi Benzin Litre başına 14,8277 TL Motorin Litre başına 13,9006 TL LPG Kilogram başına 11,3830 TL

Petrol fiyatları düşerse ise azalışın yüzde 75’ine kadar ÖTV artırılabilecek. Ancak artırılan vergi tutarı, 2 Mart tarihinde uygulanan ÖTV miktarını geçemeyecek.

EŞEL MOBİL SİSTEMİNİN AMAÇLARI

Bu sistem yalnızca akaryakıt fiyatlarını kontrol etmek için değil, aynı zamanda ekonomik dengeleri korumak için uygulanır.

Başlıca amaçlar şunlardır:

Akaryakıt zamlarının enflasyonu artırmasını engellemek

Piyasalarda fiyat istikrarını korumak

Vatandaşın alım gücünü desteklemek

Enerji maliyetlerinin ekonomiye etkisini azaltmak

Eşel mobil sistemi ne demek?

Eşel mobil sistemi, petrol fiyatlarındaki artışın akaryakıt pompa fiyatlarına doğrudan yansımaması için ÖTV indirimi uygulanmasına dayanan bir vergi mekanizmasıdır.

Eşel mobil sistemi akaryakıt fiyatlarını düşürür mü?

Sistem fiyatları tamamen düşürmez ancak zamların büyük bir kısmının vergi indirimi ile karşılanmasını sağlayarak fiyat artışını sınırlar.

Eşel mobil sistemi hangi ürünleri kapsıyor?

Uygulama benzin, motorin ve LPG gibi temel akaryakıt ürünlerini kapsar.

Eşel mobil sistemi ne zaman yeniden yürürlüğe girdi?

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile sistem 2 Mart tarihi baz alınarak yeniden devreye alındı.

Petrol fiyatları düşerse ne olur?

Petrol fiyatlarında düşüş yaşanması halinde daha önce indirilen ÖTV kademeli olarak artırılır ve böylece bütçe dengesi korunur.