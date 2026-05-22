Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'nda yeni gelişme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, YHT Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı Projesi için yapım ihalesinin 30 Haziran'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Ankara'da şehir merkezinden Esenboğa Havalimanı'na uzanacak metro hattına ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

Projede, artan ulaşım ihtiyaçları ve yolcu talepleri doğrultusunda önemli güncellemeler yaptıklarını belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İlk etapta Kuyubaşı İstasyonu'ndan aktarma yapılarak planlanan hat artık YHT Gar'dan başlayacak şekilde yeniden kurgulandı. Güzergah Ankara'nın önemli ulaşım ve yerleşim merkezlerini doğrudan kapsayacak şekilde Esenboğa Havalimanı'ndan sonra Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne kadar uzanacak. Böylece YHT Gar'dan Esenboğa Havalimanı'na kadar aktarmasız, hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sağlanacak."

Uraloğlu, söz konusu hattın 36 kilometre uzunluğunda projelendirildiğini ve YHT Gar, Hastane, Demirlibahçe, Siteler, Solfasol, Kuyubaşı, Kuzey Ankara, Pursaklar, Sarayköy, Fuar, Esenboğa ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi olmak üzere 12 istasyonun bulunacağını kaydetti.