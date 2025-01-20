Esenboğa’da taciz

Türkiye sınırları içindeki havalimanlarının işletilmesi ve hava sahasındaki trafiğin düzenlenmesi görevlerini yürüten ancak AKP iktidarlarında liyakatsiz atamalar nedeniyle tartışılan DHMİ’ye yönelik çarpıcı bir iddia gündeme geldi. CHP Milletvekili Ulaş Karasu, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda İşletme Memuru olarak görev yapan D.Ü, isimli kadın personelin, “Taciz ve mobbing” suçlamalarıyla kurumdaki 41 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na 40 sayfa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

CHP’li Karasu, DHMİ koridorlarının Esenboğa’da İşletme Memuru olarak görev yapan kadın personel olan D.Ü’ye yönelik taciz iddialarıyla çalkalandığını belirtti. Edinilen bilgiye göre, kadın personel toplam 41 kişi hakkında tam 40 sayfalık taciz ve mobbing iddiasıyla savcılığa dilekçe verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun Teftiş Kurulu Başkanı ve DHMİ Yönetimi Kurulu Üyesi olarak görevlendirdiği Kamuran Yazıcı ile öz yengesi Hukuk İşleri Genel Müdürü Nurgül Uraloğlu’nun dosyaları sümen altı etmek istediği iddia eden Ulaş Karasu, iddiasını Meclis gündemine taşıdı. Karasu’nun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu sorulara yer verildi:

• Söz konusu olayla ilgili olarak bakanlığınız ve DHMİ bünyesinde yürütülen bir inceleme veya soruşturma var mıdır?

• Bakanlığınızın Teftiş Kurulu Başkanı, DHMİ Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda çok yakın arkadaşınız olduğu da bilinen Kamuran Yazıcı’nın bu konuda, kurumda yaptığı bir teftiş vb. bulunmakta mıdır? Bulunmadığına yönelik iddialar doğru mudur, doğru ise bu durumun gerekçesi nedir?

• İnceleme veya soruşturmada adı geçen kişilerin, soruşturmanın salahiyeti açısından görevden el çektirilmiş midir? Çektirilmemiş ise gerekçesi nedir?

• Halen görevde bulunan Başmüdür ve bazı yöneticilerin kendilerine ait atamalar için D.Ü’ye baskı yaptıkları iddiaları doğru mudur? Bu konuda bakanlığınıza ulaşan bilgi veya ihbar var mıdır?

‘ŞİDDETE GÖZ YUMULUYOR’

İddiasına yönelik değerlendirmelerde bulunan Karasu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İktidar, ‘Turpun büyüğü heybede’ diyerek aklınca bize tehditler savuruyor. Yolsuzlukları, haksızlıkları, hukuksuzlukları ve hırsızlıkları artık ayyuka çıkan bu iktidar her yerinden tel tel dökülüyor. İddiaları tek tek meclis gündemine getirdim. Liyakatsiz atamalar yaparak kurumun itibarının kaybolmasına göz yuman bakan, ne yazık ki kurumun güvenini de yok eden, kadına yönelik şiddete de göz yumuyor. Sayın bakana tavsiyem, ona buna akıl vereceğine aç gözünü de bakanlığında neler oluyor bunları gör, kuruma ve devletin itibarına sahip çık.”