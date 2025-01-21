Esenboğa’da taciz iddiasında yeni gelişme: Şikayetçi AKP’li Ünal’ın kızı

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda DHMİ’ye bağlı İşletme Müdürü olarak görev yapan kadın personel, “Taciz ve mobbing” iddialarıyla 41 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Havalimanında görevli yöneticilerin, tacize uğradığını belirten kadına kendilerine yakın isimlerin atanması konusunda baskı yaptığı da öne sürüldü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Ulaş Karasu, D.Ü’nün iddialarını TBMM gündemine taşıdı.

Taciz ve mobbing iddialarını içeren 40 sayfalık suç duyurusunda bulunan D.Ü’nün, AKP’li Şirin Ünal’ın kızı olduğu öğrenildi.

D.Ü’nün 41 kişiyle ilgili suç duyurularına karşın DHMİ yönetiminin sessiz kalması tartışmaları daha da alevlendirdi.

ÖRTBAS EDİLİYOR İDDİASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı ve DHMİ Yönetim Kurulu Üyesi Kamuran Yazıcı’nın, D.Ü’nün ciddi iddialarına karşı kayıtsızlığın sorumlusu olduğu iddia edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na yakınlığıyla bilinen Yazıcı’nın olayları örtbas etmeye çalıştığı iddiaları CHP’li Karasu tarafından soru önergesiyle Meclis gündemine de getirildi.

Olayla ilgili iddialar bunlarla da sınırlı kalmadı. Taciz ve mobbinge maruz kaldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunan D.Ü’nün, DHMİ İnsan Kaynakları Başkanı Bülent Zerey’e giderek tüm yaşananları anlatmak istediği ancak Zerey’in, “Psikolojik sorunlu” yaftalaması ile D.Ü’yü dinlemediği de savunuldu.

BAKAN’A SORULAR

İddiaları Meclis gündemine taşıyan CHP’li Ulaş Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle şunları sordu:

• Halen görevde bulunan Başmüdür ve bazı yöneticilerin kendilerine ait atamalar için D.Ü’ye baskı yaptıkları iddiaları doğru mudur? Bu konuda bakanlığınıza ulaşan bilgi veya ihbar var mıdır?

• Mağdur D.Ü’nün İnsan Kaynakları Başkanı Bülent Zerey’e giderek tüm yaşananları anlatmak istediği ancak Zerey’in, “Psikolojik sorunlu” yaftalaması ile yanından uzaklaştırdığı ve görüşmediği iddiası doğru mudur? Şikayet dilekçesi insan kaynaklarına gelmiş midir? Geldiyse hangi işlem yapılmamıştır?

• Bakanlığınızın Teftiş Kurulu Başkanı, DHMİ Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda çok yakın arkadaşınız olduğu da bilinen Kamuran Yazıcı’nın bu konuda kurumda yaptığı bir teftiş bulunmakta mıdır? Bulunmadığına yönelik iddialar doğru mudur, doğru ise bu durumun gerekçesi nedir?