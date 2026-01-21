Esenboğa’ya yeni VIP binası yapılacak

Türkiye, 7-8 Temmuz 2026’da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak. Ankara’da yapılacak zirve öncesinde, ‘güvenlik önlemleri’ gerekçesiyle Etimesgut Askeri Havalimanı’na ait pistin genişletilmesi ve VIP hizmet sunacak bir konukevinin yapımına yönelik çalışmalar sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın da katılacağı zirve öncesi Etimesgut Askeri Havalimanı’nda yürütülen ve 9,5 milyar TL harcanacak inşaatlar "Trump için VIP havalimanı inşa ediliyor” yorumlarına neden oldu.

800 MİLYON TL’YE YENİ BİNA

Önceki gün ise AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ankara Esenboğa Havalimanı Üçüncü Pist, Yeni Kule ve Tamamlayıcı Tesisler Açılış Töreni'ne” katıldı. Erdoğan yaptığı konuşmada, “Esenboğa'yı yenilikçi bir vizyonla geliştirmek üzere kolları sıvadık, çalışmaları başlattık ve hamdolsun bugün iki etaptan oluşan projemizin birinci etabını tamamladık” dedi.

Resmi Gazete’de yayımlanan 2026 Yılı Yatırım Programı’nda ise Esenboğa Havalimanı’na dair dikkati çeken bir ayrıntı yer aldı. “Esenboğa Havalimanı Yeni VIP Binası” adı altında 2026 ile 2028 yılları arasında yapılacak ve 800 milyon TL harcanacak yeni bir yatırımın planlandığı görüldü. Yeni VIP binasının 7 bin metrekare olacağı da açıklandı.

“Esenboğa Havalimanı PAT Sahaları Onarımı” adı altında da 2026 ile 2028 yılları arasında 10 milyar TL harcanması öngörülüyor.

***

ERDOĞAN’I KIZDIRMIŞTI

Recep Tayyip Erdoğan Başbakan olduğu 2010 yılında İstanbul gezisi sırasında Atatürk Havalimanı’na gelişinde VIP’teki kalabalığa tepki göstermişti. Erdoğan, VIP salonları ile ilgili vali ve emniyet müdürlerine talimat vererek, bundan böyle genelgelerin dışında bir kişinin bile geçmesi, bunları kendisinin görmesi veya bir şikâyetin kendisine ulaşması halinde sorumlular hakkında gereken işlemi bizzat yapacağı uyarısında bulunmuştu. Başbakan Erdoğan, ayrıca kişisel olarak bu işi takip edeceğini de söylemişti.