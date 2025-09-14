Esenkent’te dayanışmanın konseri: Bir Tuğla da Sen Koy

Kültür Sanat Servisi

İstanbul’daki Esenyurt Dersimliler Derneği, 25. kuruluş yılını özel bir dayanışma konseriyle kutlayacak.

26 Eylül Cuma günü saat 19.00’da Esenkent Rıfat Ilgaz Açıkhava Tiyatrosu’nda yapılacak etkinliğin slogan ise ‘Bir Tuğla da Sen Koy’. Dernek yönetimi, konserden elde edilecek gelirle dernek yerini satın almayı hedeflediklerini açıkladı.

25. yıla özel bu adım daha güçlü bir örgütlenme için önemli bir dayanışma çağrısı olarak görülüyor. Konserde halk müziğinin sevilen sanatçıları Erdal Erzincan, Tolga Sağ ve Yılmaz Çelik sahne alarak derneğin bu çabasına destek verecek. Etkinliğin biletleri Biletix, Bubilet ve Biletinial üzerinden alınabilir.Etkinlik hakkında detaylı bilgi için Esenyurt Dersimliler Derneği’nin iletişim hattı kullanılabilir.