Esenler Belediyesi, sokak köpeklerini toplayıp Arnavutköy'e gönderecek

HABER MERKEZİ

AKP’li Tevfik Göksu’nun yönettiği Esenler Belediyesi, sokak hayvanlarıyla ilgili tartışmalara neden olacak bir karara imza attı.

Esenler Belediye Meclisi’nin Ekim ayı oturumuna sunulan teklifte, “Arnavutköy Belediyesi ve Belediyemiz arasında iş birliği protokolü imzalanması için Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve Belediye Başkan Yardımcısı Kamil Ayata'ya yetkisi verilmesi” istendi.

Arnavutköy Belediyesi ile imzalanacak protokolün ise sokak köpekleriyle ilgili olduğu, sokak köpeklerinin toplanıp Arnavutköy Belediyesi’nin hayvan barınağına gönderileceği belirtildi.

Teklifte, “Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Esenler Belediyesi sınırları içerisinde bulunan sahipsiz sokak köpeklerinin toplanarak Arnavutköy Belediyesi hayvan barınağına teslim edilmesi, söz konusu hayvanların bakım, gözetim ve rehabilitasyon hizmetlerinin sağlanması planlanmıştır” denildi.

Teklife tüm partilerinin destek verdiği ve Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edildiği bildirildi.