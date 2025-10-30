Esenler'de bir binada çıkan yangında 15 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul Esenler'de 5 katlı binada çıkan yangın çıktı. Dumandan etkilenen 15 kişi hastaneye kaldırıldı.

Nine Hatun Mahallesi 153. Sokak'taki 5 katlı bir binanın bodrum katındaki merdiven boşluğunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Merdiven boşluğunda oluşan duman nedeniyle bina sakinleri içeride mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri bina sakinlerini tahliye ederek yangına müdahale etti.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen 15 bina sakini, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Öte yandan, itfaiye ekiplerinin yangına geç müdahale ettiğini iddia eden bina sakinleri arbedeye neden oldu.

Polis ekipleri, olaya müdahale ederek sokakta güvenlik önlemi aldı.