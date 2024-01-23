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Esenler'de bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 23.01.2024 16:36
  • Giriş: 23.01.2024 16:36
  • Güncelleme: 23.01.2024 16:36
Kaynak: AA
Esenler'de bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Esenler'de, bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Havalimanı Mahallesi Garanti Caddesi'ndeki 3 katlı binanın altındaki iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü, üst katlarda mahsur kalan 3 kişi ekipler tarafından tahliye edildi. Bazı vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla binadan çıktı.

Sağlık görevlileri, ambulanslarda tahliye edilen vatandaşlara müdahalede bulundu.

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