Ajans Haberleri
  • 12.12.2025 13:08
  • Giriş: 12.12.2025 13:08
  • Güncelleme: 12.12.2025 13:08
Kaynak: AA
Esenler'de çakmakla oynayan çocuğun evde çıkardığı yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Esenler'de bir binanın giriş katındaki dairede çakmakla oynayan çocuğun çıkardığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Menderes Mahallesi 355 Sokak'taki 7 katlı binanın giriş katındaki dairede çakmakla oynayan 5 yaşındaki çocuk çekyatı tutuşturdu. Yangını gören babaanne torununu alıp dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

