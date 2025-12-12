Esenler'de çakmakla oynayan çocuğun evde çıkardığı yangın söndürüldü
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Esenler'de bir binanın giriş katındaki dairede çakmakla oynayan çocuğun çıkardığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Menderes Mahallesi 355 Sokak'taki 7 katlı binanın giriş katındaki dairede çakmakla oynayan 5 yaşındaki çocuk çekyatı tutuşturdu. Yangını gören babaanne torununu alıp dışarı çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.