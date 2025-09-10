Esenler'de iki sürücünün trafikteki kavgası cep telefonu kamerasında

İSTANBUL (AA) - İstanbul Esenler'de taksi şoförü ile servis sürücüsü arasında trafikte yaşanan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Fatih Mahallesi, Çinçindere Caddesi'nde araçlarıyla ilerleyen iki sürücü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Servis sürücüsü ile taksi şoförü, araçlarından inerek kavga etmeye başladı. Arbede yaşayan tarafları çevredeki vatandaşlar ayırdı.

Öte yandan, iki sürücü arasında yaşanan kavga ile taksi şoförünün servis sürücüsünü tehdit ettiği ve çevredekilerin sürücüleri sakinleştirmeye çalıştıkları anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.