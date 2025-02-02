Esenler'de iş yerinden silahlı soyguna ilişkin 4 şüpheli yakalandı

Esenler'de iş yerinden 500 bin liranın çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

Piri Reis Caddesi’nde bulunan araç kiralama ofisinde 11 Ocak'ta iş yeri sahibi E.U, ortağı S. Y. ile oturduğu sırada maskeli ve silahlı 3 kişi içeriye girdi.

Şüpheliler, kasada bulunan 500 bin lira ile E. U'nun cep telefonunu gasbederek olay yerinden kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kimlikleri tespit edilen A.Ç, M.Ö. ve H.Ö'yü 31 Ocak'ta gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Polis ekipleri, şüphelilerin alınan ifadesi ve yapılan çalışmaların ardından soygunu iş yeri sahibinin ortağı S.Y'nin planladığını, çalınan parayı 4 şüphelinin bölüşeceğini tespit etti.

Bunun üzerine gözaltına alınan S.Y, emniyetteki sorgusunda suçlamaları reddetti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.